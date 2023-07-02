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威廉波特少棒 韓爆爭議Out、台灣In

2023/07/02 05:30

台灣遞補南韓的亞太暨中東區代權，8月將出征LLB世界少棒賽。 （取自LLB官網）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕台灣世界少棒聯盟前天接獲世界少棒聯盟（LLB）通知，日前在亞太暨中東區少棒賽奪冠的南韓隊，因組隊方式違反規定被追回冠軍，改由亞軍台灣隊（龜山國小）遞補，將於8月前進美國威廉波特參加LLB世界少棒賽。

韓組隊違規

冠軍被追回

亞太暨中東區共有8隊參賽，台灣隊雖在26日冠軍戰以1：2敗給南韓隊，但賽前就發現對手有部分球員資格不符甚至跨區組隊，大會接獲台灣申訴後先讓比賽照常進行，並針對球員身份進行查核，前天確認南韓組隊方式違反規定，追回冠軍錦旗並由亞軍台灣隊遞補參賽資格。

龜山國小班底

將3度出征

今年LLB世界少棒賽將於8月16至27日在美國賓州舉行，龜山總教練李政達將第3度率隊出征威廉波特，他在2009年帶領龜山國小拿到亞軍，該屆成員宋文華、高宇杰、瑪仕革斯．俄霸律尼（歐晉）都已進入職棒。

李政達表示，龜山國小在2021、22年取得台灣隊資格，可惜亞太暨中東區少棒賽因疫情未能舉辦，球員對今年再度取得資格都非常開心，明天起展開集訓備戰，希望能拿回好成績。

有韓媒以「因為大人的錯誤而流淚的韓國少棒隊」表達遺憾，《韓聯社》報導，代表南韓的南首爾Ａ隊有2名選手，在南韓預賽以南首爾Ｂ隊參賽，此舉違反LLB規定。

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