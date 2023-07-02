BE HEROES經典籃球賽》亞運培訓隊 險勝世大運隊

「小飛人」劉錚已是國家隊資深球員，將帶領隊友前進。（BE HEROES提供）

阿提諾若未過關 Q.戴維斯頂替上陣

世大運代表隊用防守拚勁和亞運培訓隊的老大哥較勁。（BE HEROES提供）

〔記者林岳甫／彰化報導〕亞運台灣培訓隊昨在剛整修完成的彰化縣立體育館，化身為明星藍隊在BE HEROES經典籃球賽以76：73險勝世大運代表隊為主體的明星白隊。

亞培隊在6月20日展開集訓後，昨首次公開亮相，歸化球員阿提諾繳出18分、16籃板，帶給白隊不少麻煩，盧峻翔也有14分、劉錚11分、李德威11分。

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亞運規定各國歸化球員需滿3年才能出賽，歸化未滿3年的阿提諾能否出賽還有待確認，備案則是Q.戴維斯頂替上陣。

不知不覺變賢拜 劉錚：好不習慣

今年亞運國手中僅劉錚、陳盈駿、陳冠全打過上屆雅加達亞運，38歲的曾文鼎昨因調整不及並未出賽，陳盈駿則到中國洽談合約暫時離隊。

劉錚當初進入國家隊時只需要聽林志傑等賢拜的話，如今他得承擔重任，昨他在場上不斷提醒隊友走位等，和過去在場上的安靜模樣截然不同。

劉錚表示，其實很懷念有林志傑等老大哥，雖然很不習慣變成資深球員，但會努力帶領大家一起進步，目前球員彼此還不熟悉，他就得多開口溝通加速磨合。

以賽代訓找到問題 桑茂森：加速整合

透過和世大運代表隊的切磋，藍隊雖贏球但也曝露諸多問題，後續會透過以賽代訓解決，接下來將到日本移訓，備戰8月瓊斯盃及9月杭州亞運。

主帥桑茂森認為，所有球員都來自不同隊，對於隊友的習慣、球隊戰術都不熟悉，但這場能贏仍是好的開始，接下來就是透過比賽加速整合。

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