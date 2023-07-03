林凱威打亞運 龍隊換誰關門？

味全林凱威（中）昨對兄弟後援1局無失分，成功關門，拿到第11次救援成功。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕林凱威是唯一征戰杭州亞運的味全龍球員，由於肩扛終結者重擔，9、10月球季尾聲他將缺陣一段期間，屆時誰來把守龍隊最後一道防線是個難題，總教練葉君璋坦言，「滿傷腦筋的！」

葉總坦言傷腦筋

點名王維中頭號代班

9月林凱威將暫時離隊參賽亞運，葉總點名王維中是代班終結者頭號人選，但也強調王維中是重要的中繼左投，如果轉調守護神，誰來頂替王維中的位置？

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林凱威是2019年世界12強賽國手，目前是體育署兵役列管5年球員之一，這次也被邀請進亞運台灣隊。他表示，打亞運會全力以赴，為國爭光，每一場都要贏，但屆時是下半季末，攸關能否晉級季後賽，很想為球隊盡一份心力，「我比較重視例行賽。」 他笑說，前幾天看統一獅拋下封王彩帶感覺很帥，希望下半季甚至總冠軍賽龍隊也能拋下紅色彩帶，一定更帥。

杭州亞運24人名單中，同樣出身美職響尾蛇的林凱威與林昱珉熟識，林凱威說，「昱珉剛去響尾蛇我還在，有問我球團狀況，他投得不錯，應該很快就會上大聯盟。」

效力響尾蛇高階1A的林昱珉，昨對天使高階1A先發7局被敲4安，飆10K、無失分拿下本季首勝，累計防禦率降至2.59。

林凱威昨為球隊投上半季最後1球，對兄弟後援1局無失分，拿下本季第11次救援成功，累計防禦率降至1.84。

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