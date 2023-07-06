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溫網》反普廷俄國一姊 直落二晉32強

2023/07/06 05:30

「俄國一姊」卡薩金娜連闖2關，挺進女單32強。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕倫敦昨仍忽晴忽雨，溫布頓網球錦標賽打打停停，賽程持續大塞車，第11種子卡薩金娜未受賽事一度喊卡影響，6：0、6：2解決英國地主外卡伯雷琪，率先挺進女單32強。

36歲穆雷也安抵男單第2輪。（法新社）

世界排名第10的卡薩金娜，是少數公開反對普廷政權軍事侵略烏克蘭的「俄國一姊」，但溫網去年禁止俄國、白俄羅斯球員參賽，她也被迫休兵。如今捲土重來，卡薩金娜把握機會，首輪直落2解決美國多海德後，昨又在球速偏快的草地火力全開，開賽接連3破、橫掃7局，首盤逼得伯雷琪苦吞「貝果」，次盤又從1：2連下5局，強勢關門出線。

哈薩克第3種子蕾巴金娜歷經3盤苦戰，找回發球手感強轟12記愛司，終以4：6、6：1、6：2逆轉美國悍將羅傑絲，驚險安抵64強，沒淪為賽史第2位女單首輪提前出局的悲情衛冕者。

穆雷晉第2輪 費爸場邊鼓掌

先前「英國內戰」，在皇室包廂裡英國凱特王妃、賽史「八冠王」費德爾等貴賓見證下，地主36歲老將穆雷6：3、6：0、6：1輕取外卡同胞佩尼斯頓，晉級男單第2輪。「在這裡看到皇室成員真是太棒了，還有一些網壇皇室成員。」曾在2013 、16年兩度溫網封王的穆雷，重現昔日草地身手，也贏得過往場上勁敵費爸的掌聲肯定。

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