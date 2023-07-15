備戰亞運》舉重女神郭婞淳 帶傷拚連霸

郭婞淳今年遭遇腰部傷勢，要衛冕恐面臨不小挑戰。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／高雄報導〕「舉重女神」郭婞淳上屆雅加達亞運奪下金牌，但今年遭遇腰部傷勢，要衛冕恐面臨不小挑戰。即便如此，她正面看待目前狀況，相信自己可以在這樣的考驗中堅持下去，也會全力以赴拚出最好成績。

羅楹湲。（記者粘藐云攝）

教練：目標放在明年奧運

郭婞淳在今年亞錦賽帶著腰傷出擊，帶回3面銅牌，針對這次亞運，教練林敬能坦言，她的身體狀況不太樂觀，但最終目標放在明年巴黎奧運，不會因為今年亞運而把復健行程往前挪，他也不擔心愛徒的狀況，「只要選手自律，一切按照物理治療師安排，相信婞淳能恢復到最好的狀態。」

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除了郭婞淳外，前年在東京奧運奪銅牌的陳玟卉和今年亞錦賽摘下2金1銀的羅楹湲，皆為今年亞運的奪牌希望。

陳玟卉在去年亞錦賽拉傷手肘，目前已恢復9成5，預計9月能正常出賽。首度登上亞運舞台，她表示，最大目標是平安完賽，希望能突破自己；不過，為了因應巴黎奧運量級調整，陳玟卉將轉戰76公斤級，讓她直呼，增重比減重還難。同樣迎來亞運初體驗的羅楹湲發下豪語，目標拿下前兩名，這次還會帶家人到杭州觀戰，期盼繳出佳績。

兩人的教練黃達德評估，陳玟卉目前最大勁敵是中國和北韓，還是很有機會站上頒獎台，而羅楹湲狀況也不錯，可望繳出佳績。

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