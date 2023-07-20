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世界聽障桌球錦標賽》台灣隊3獎牌入袋 王顗翔最風光

2023/07/20 05:30

王顗翔在世界聽障桌球錦標賽最後一天奪下男單銀牌。（記者吳孟儒攝

〔記者吳孟儒／台北報導〕相隔11年再參加世界聽障桌球錦標賽，且首度在台北舉行，王顗翔（顗，音同以）全家出動到場加油，他也不負眾望成為台灣隊最風光球員，除了和楊榮宗、盧仕杰、郭岳東合力拿下男團金牌，昨再進帳1面男單銀牌。

台灣男團在聽障桌球世錦賽奪下金牌。（記者吳孟儒攝）

團體賽頂壓關門 助隊拿金

王顗翔日前在男團金牌賽擔當第5點，他頂住壓力成功關門，助台灣以3：2氣走強敵烏克蘭。昨他在男單決賽碰上聽障世界排名第一的斯洛伐克名將凱納斯，以0：4敗陣，仍締造生涯最佳成績。

小學一年級，發現聽力受損的王顗翔沒有自暴自棄，他在家人引薦下加入宜蘭公館國小桌球隊，希望能強身健體，沒想到卻打出興趣，還一路成為國手，他笑說：「一開始覺得好玩，後來就沒那麼好玩了。」

王顗翔解釋，打出成績會讓之後的比賽變得更有壓力，但還是希望力求突破，即使現在並非專職選手，會打到不能打為止，而昨天看到父母親、姊姊及女友到場為他加油，也讓他打得更賣力，很開心能為台灣打下2面獎牌。

楊榮宗也獲得男單銅牌，台灣隊本屆共收下1金、1銀、1銅，教練許展銘認為，獎牌成色已超乎預期，且球員連日征戰還帶傷奮戰，實屬不易。

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