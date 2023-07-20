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泰樂「背後神撈」 兄弟止5連敗

2023/07/20 05:30

兄弟先發投手泰樂7局上「背後撈球」美技，擋住獅隊追平分。 （記者林正堃攝）

先發7局0失分奪勝

〔記者龔乃玠／台中報導〕一度合約到期瀕臨淘汰的泰樂，昨以先發7局無失分好投回報球團，率中信兄弟1：0完封統一獅，中止近4年最長的5連敗，下半季首勝開張，總教練彭政閔指出，「從這1勝開始，大家繼續努力下去！」

獅象上演「洋投大戰」，克維斯完投8局僅掉1分，泰樂一掃3連敗陰霾，雖然有3個半局被首名打者上壘，都能化解危機，僅被敲5支安打，7局上更以關鍵的「背後撈球」美技擋住獅隊追平分。

泰樂先前從中繼出發，再回到熟悉的先發，彭政閔表示，教練給的任務，他都很盡責去面對，「賽季前半段也許沒那麼好，這場投非常好，恭喜他拿到MVP。」

延長合約盼到首勝

原本泰樂合約到6月底，始終無法上一軍測試，恰總為他爭取延長合約，如今盼到本季首勝。「等很久了！」泰樂直呼，大家會說第一次最難，「拿到第1勝後，找回自信心，往好的方向前進。」

季前泰樂率領英國隊奪下經典賽首勝，球季卻不如意，他認為主要是缺乏穩定性，這也是棒球最難的地方，「這是場很重要的團隊勝利，福來喜配了一場好球，詹子賢也在6局用美技救了1分。」

球團找來2名新洋投艾里歐和艾士特，洋將競爭白熱化，泰樂認為，不應受到影響，要更專注眼前賽事，目標打進台灣大賽，「能穩定表現的人就能留下來。」

許基宏敲唯一分數

兄弟全場僅敲4安，4局下靠四壞和短打推進二壘，許基宏適時安打送回1分，恰總認為，教練下達戰術，球員確實執行，這是很成功的範本。

終於拿到下半季首勝，恰總指出，球隊一直朝著目標前進，不會因連敗而停止，「今天展現很好的態度和表現，繼續努力。」

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