LLB世界少棒賽》龜山錯失冠軍 卻擒獲一大獎

桃園龜山少棒隊，在威廉波特少棒國際組冠軍戰以0：2輸給古拉索，將爭奪季軍。（法新社）

〔記者吳清正／綜合報導〕代表亞太區參加LLB世界少棒賽的桃園龜山國小，昨天在國際組冠軍戰遭到完封，0：2敗給加勒比海代表隊古拉索，只能爭奪季軍。

獲團隊運動精神獎

台灣頭一回獲殊榮

龜山雖然無緣爭冠，比賽過程中在場內、外都展現出運動家風範，經由20支參賽隊伍、志工、媒體和賽會工作人員票選，獲得團隊運動精神獎肯定，該獎項自2004年創設19年來首支獲獎的台灣少棒隊，大會並在主球場正式頒獎給龜山少棒隊。

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LLB總裁兼執行長Stephen Keener表示，龜山少棒隊抵達威廉波特以來，對所有參賽隊伍、志工和工作人員表現出尊重、正直與感激之意，希望他們在場內外展現的運動精神，能對每年參加少棒賽的6500支地方球隊帶來鼓舞與提醒作用。

龜山之前曾以9：1大勝古拉索，但是昨天打擊被先發5.1局的左投赫米爾壓制，全場只有吳昀熹擊出1支安打。

不敵古拉索 只能拚季軍

龜山由劉祐安先發3局無失分，第4局換上范宸竣，古拉索連打2支安打，1出局後推進到二、三壘，使用強迫取分戰術造成三壘手和捕手接連發生失誤，攻下2分取得勝利。

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