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德國海洛公開賽》邁向4冠王 周天成險翻船

2023/11/04 05:30

周天成昨逆轉擊敗愛爾蘭籍越南裔選手阮日，有驚無險挺進男單4強。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣一哥周天成昨晚在德國海洛羽球公開賽，以19：21、22：20、21：18逆轉愛爾蘭籍越南裔的23歲選手阮日，有驚無險挺進男單4強，續朝本季首冠、賽史4冠王之目標邁進。

葉宏蔚（後）與李佳馨（前）擊敗對手，晉級混雙4強。（資料照）

世界排名13的周天成在2012至2014年於海洛賽前身碧特博格公開賽，締造賽史唯一男單3連霸，他去年打進決賽，最終不敵印尼名將金廷屈居亞軍。

周天成和世界排名39的阮日，僅在2020年丹麥公開賽交手，小天該戰以直落2告捷。只是，這回兩人狹路相逢，周天成不僅讓出首局，次局14：3領先還被對手追平，還好他關鍵時刻有穩住陣腳，才將戰線延長。

決勝局拉尾盤 驚險晉4

周天成決勝局面臨11：14落後，隨著阮日出現較多掛網、出界失誤，小天把握機會拉尾盤回敬10：4攻勢，耗時78分鐘艱辛脫穎而出。33歲的周天成繼瑞士公開賽後，本季第2次躋身超級賽4強，將和今年世青男單銅牌、18歲法國小將拉尼耶搶決賽門票。

臨危不亂 葉李配闖4強

混雙方面，世界排名12的葉宏蔚／李佳馨昨面臨危機都能化險為夷，兩局共化解對手5個局點，以22：20、24：22氣走德國地主組合拉姆斯富斯／伊莎貝爾，本季第6次晉級4強，將跟曾高居世界第2的香港鄧俊文／謝影雪爭決賽席次。

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