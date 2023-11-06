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海洛羽球公開賽》周天成、麟洋配爭冠

2023/11/06 05:30

周天成連兩年闖進海洛賽決賽。（資料照）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣一哥周天成昨凌晨在超級300系列德國海洛羽球公開賽男單4強戰，以21：19、19：21、21：15力退法國小將拉尼耶，連兩年闖進海洛賽決賽，將和香港好手李卓耀爭冠。

世界排名13、33歲的周天成今年僅在3月的瑞士公開賽闖進決賽，近期歐洲之旅包含北極、丹麥以及法國公開賽皆在16強止步，這週轉戰德國要力求突破。小天過去曾在2012至2014年於海洛賽前身碧特博格公開賽，締造賽史唯一男單3連霸，這次回到福地，他也一路過關斬將殺進4強。

昨遭遇世界排名59的拉尼耶，周天成雖快意收下首局，第2局卻在14：7大幅領先後落敗；決勝局，小天面對18歲的拉尼耶，展現出色的經驗值，最後關頭以一波8：0攻勢帶走勝利。周天成決賽和世界排名19的香港好手李卓耀爭冠，小天過去取得7勝4負優勢。

世界排名12的李洋／王齊麟昨僅花了36分鐘，以21：15、21：19輕取地主組合拉姆斯富斯／塞德爾，本季第2度闖進決賽，將和排名第8的中國劉雨辰／歐烜屹爭冠。

吉隆坡羽球大師賽

陳政寬／陳勝發奪冠

此外，台灣男雙陳政寬／陳勝發昨在超級100系列吉隆坡羽球大師賽決賽，以23：21、21：17力退地主劉航益／吳永昌，這也是兩人合拍後，首度在超級賽奪冠。至於今年曾在9月香港公開賽擊敗球王安賽龍、馬來西亞名將李梓嘉的「屠龍手」李佳豪，昨於男單決賽以20：22、13：21不敵大馬好手梁峻豪，收下亞軍。

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