塔圖姆奪1萬分 加持不敗綠衫軍

塔圖姆（左）生涯第1萬分達陣，成為塞爾提克史上最年輕達成里程碑的球員。（今日美國）

〔記者粘藐云／綜合報導〕塞爾提克一哥塔圖姆昨對籃網轟下全場最高32分，率隊以124：114豪取5連勝，為目前聯盟唯一不敗之師；塔圖姆也樹立新的里程碑，成為隊史最年輕的1萬分先生。

塞爾提克上季在東部冠軍戰不敵熱火，無緣連兩季挺進總冠軍戰。今年休季大刀闊斧補強，送走史馬特，找來「高砲塔」波辛傑斯、冠軍後衛J.哈勒戴，打出不俗的化學效應，這是綠衫軍自2009-10球季後，再度取得開季5連勝。

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25歲又247天 隊史最年輕

塔圖姆此仗表現關鍵，三分球10投6中，繳出32分、11籃板，尤其決勝節包辦重要的9分；他的生涯得分也在昨日突破1萬大關，達到10016分，且以25歲又247天的年紀，成為隊史最年輕1萬分先生，同時也是NBA史上首位未滿26歲，已拿下1萬分且命中至少1千顆三分球的好手。

完成個人里程碑，塔圖姆說：「很特別也很酷，因為我效力於一支偉大的球隊，有很好的教練、隊友，是大家的努力讓我拿到這1萬分。」總教練馬祖拉稱讚，塔圖姆相當專業，從不缺席訓練、比賽，生命都奉獻給籃球，他的思想很開放且相當受教，「他是我們這支球隊走到這裡的原因，他也很愛激勵別人。」

杜蘭特砍31分 救不了太陽

太陽和七六人一戰，雖然「死神」杜蘭特砍下全隊最高31分，但獨木難撐大廈，對方3名球員得分突破20分，恩比德貢獻26分、烏布瑞25分加上馬克西22分、10助攻，率費城大軍以112：100擊敗太陽。

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