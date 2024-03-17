姚冠瑋3分砲夠花 擋住台鋼9局瘋

悍將姚冠瑋9局上敲出生涯一軍熱身賽首轟。（富邦提供）

〔記者徐正揚／斗六報導〕姚冠瑋昨9局上看似錦上添花的3分彈，意外成為富邦悍將擋下台鋼雄鷹最後反撲的關鍵一擊，最終富邦以7：5險勝，寫下公辦熱身賽跨季6連不敗，姚冠瑋也期盼首次在一軍比賽開轟讓今年有個好的開始。

悍將6連不敗 今攻蛋對兄弟

富邦考量賽後立刻北上準備今天在大巨蛋出賽，前天在台南對統一獅的先發打線只留范國宸扛DH其餘全換，打完8局仍取得4：0領先，9局上姚冠瑋一棒把差距擴大到7分，台鋼9局下猛攻10人次扳回5分，富邦仍有驚無險以2分獲勝，今年公辦熱身賽2勝1和是唯一不敗球隊。

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姚冠瑋打職棒第5年首次在一軍例行賽與公辦熱身賽開轟，他指出，自己不是長打型球員，也知道從沒在一軍打過全壘打，每次進攻就按照球隊設定，努力完成交付的工作，9局上只想把球打到外野，沒想到會飛那麼遠。

姚冠瑋在二軍也才擊出5轟，他表示，因為很久沒打全壘打，每次把球擊出後都是全力衝刺，已經忘記慢慢繞完4個壘包是什麼感覺，「前3次其實打得很悶，有機會都沒打回來，希望這1棒是個好的開始，可以連2年進入開季一軍名單。」

總教練陳金鋒認為，帶來打公辦熱身賽的球員分成2組，彼此都是競爭關係，有機會就要趕快表現，至於前8局動用4名投手都沒失分，9局下連換3名投手才結束比賽，問題出在林栚呈、陳冠勳的控球，「分數領先很多，更要進攻好球帶，不應該各投2個保送。」

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