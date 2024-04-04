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洪總千勝之992新里程碑系列》洪老六千勝倒數 洪瑞河認證他值得

2024/04/04 05:30

洪一中率台鋼雄鷹出賽，拿到他相隔2年重回一軍戰場的首勝。（記者林正堃攝）

記者倪婉君／專訪

洪瑞河與「洪老六」洪一中緣分極深，肯定他在中職的成就。 （記者林正堃攝）

兄弟棒球隊是洪一中的起點，洪瑞河則在兄弟當了19年的領隊，如今74歲的他看著有過兄弟緣的「洪老六」將達成個人千勝紀錄，坐在自家飯店受訪時早已放下過往風雨，「他雖然早離開兄弟，但他也很努力，能有今天，當然是他個人的努力成果。」

勉強自己不隨便

貫徹兄弟精神

洪一中能在中職成為最多勝的傳奇教頭，當年在兄弟吸收到的養份至關重要，至今仍常惦記著，生涯遇到的前兩位教頭曾紀恩和森下正夫對自己影響深遠。兩人都很嚴，也獲得洪瑞河的認證，「教官（曾紀恩）對他算是啟蒙，森下也是非常嚴格、非常凶，在一個球隊當個頭要有樣子，不能懶懶散散，這樣帶隊才能帶出成績來。」

在洪家五兄弟排行老四的洪瑞河，和有「職棒之父」之稱的大哥洪騰勝，都很重視球員的自律性，洪騰勝的「苦練決勝負、人品定優劣」更成兄弟隊訓，而以「勉強自己」為座右銘的洪一中則將兄弟精神徹底執行，「洪老六」並非浪得虛名。

同路人有緣有份

看淡叛將風波

「30年前的事了吧，我寫『勉強』兩個字送他，那兩個字是日文，意思就是要努力、學習。」洪瑞河強調勉強的日文和中文意思不一樣，「洪一中用中文去解釋也可以，重點就是要努力，不要隨隨便便。」

儘管洪一中在1997年轉投台灣大聯盟雷公隊，一度讓洪瑞河很不諒解，也讓最疼愛他的洪騰勝紅了眼眶。但談到昔日「叛將」風波，洪瑞河平淡地說：「人生就是隨緣，當年有當年的時空背景，後來兩聯盟合併、合作，劉董（劉保佑）帶他過來，我也是祝福。」

拿著親手用書法寫的「緣是天意、份是人為」，洪瑞河說：「冥冥中大家認識，這是緣，但能不能長久就靠份，是人為。人生也是分分合合，分了不見得不會再合，就像洪一中這樣離開，後來也是回來找我，大家都是朋友。」

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