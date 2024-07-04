18歲棒球思想家 林維恩旅美不是偶然

林維恩示範拿手球路（記者林正堃攝）

不斷突破極限

一張表認識林維恩

刷新旅美左投身價

林維恩以總值135萬美元合約加盟運動家隊，目前在台按照球團安排的訓練師規劃進行調整。（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／專訪〕頂著破百萬美元簽約金光環，18歲左投林維恩仍是有禮貌又有想法的大男孩，在母校平鎮棒球場受訪時遇到教練依然恭敬問好，也對赴美挑戰大聯盟許下具體目標，就像他於本報專用信箋寫下「不斷突破極限」一樣，已準備好要飛出去挑戰自我，既內斂又搞笑地說：「有做充分的心理準備，NETFLIX看多了。」

林維恩寫下自己的座右銘「不斷突破極限」。（記者林正堃攝）

林維恩有著台東阿美族的深邃輪廓，在桃園出生的他，從小三被龜山國小總教練李政達延攬進棒球隊後，跟著當時小六的學長李灝宇一起訓練，就此一路接受名校體系栽培，如今以總值135萬美元（約台幣4440萬）合約寫下旅美左投新高身價，是當年那個跟鄰居玩樂樂棒球的小男孩，想都沒想過的事。

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林維恩（左）在母校平鎮高中接受本報專訪，巧遇平鎮教頭吳柏宏。（記者林正堃攝）

「應該是高二在打黑豹旗的時候，就發現有滿多球探在看我，那時就覺得好像有機會」，林維恩坦言當時還沒有很明確，心想再拚一下、看能不能更好，結果去年玉山盃投得不錯，最快球速也來到148公里，「就慢慢想說是不是可以朝旅外發展。」

林維恩的條件吸引日職如軟銀、巨人，美職也不只運動家，還有老虎出價也達百萬美元簽約金，但他最終選擇的關鍵理由是「運動家提出明確且完整的規畫，不會讓我急著出賽，在台灣也有安排訓練師給我。」林維恩目前就照著運動家菜單，固定每週一、三、五下午進行投球和重量訓練。

腦迴路超齡

選中職或旅外有想法

儘管林維恩因模仿才藝受到另類注目，但睜著澄澈大眼訴說未來想法的模樣絕不搞笑，被問及若中職球隊開出台幣千萬以上簽約金，會不會轉念先留在國內再出去時，「我覺得中職有在進步，但如果是我，我還是偏向先出國，那邊的養成比較完善，會讓你準備好才跳到下一個階段。」

林維恩除了已先買線上課程學英文，還在NETFLIX看了很多紀錄片，「我覺得每個運動項目都滿相似，要能到達最高層級的心理素質很重要，我也會模擬自己站上去的心理狀態。」他對賽車、籃球、美式足球等各項運動都很有興趣，像座右銘就是仿效F1排名第1的維斯塔潘IG自介。

「其實很多學長都告訴我不用急」，林維恩希望赴美後能在保持身體健康的狀態下穩定1年升1階，目標當然是升上大聯盟後邀請最愛的媽媽去看球，而在訪問完要離開球場時，剛好遇到平鎮總教練吳柏宏，兩人除了合影留念也相互擊拳，這位「平鎮出品」畢業生準備展翅高飛。

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