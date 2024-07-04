專訪林維恩》帶大同電鍋遠行 複製媽媽手路菜

林維恩與媽媽感情非常緊密，旅美目標是升上大聯盟後，邀請媽媽去看球。

（記者林正堃攝）

專訪林維恩這天，「媽媽專車」載著主角抵達平鎮棒球場，結束訪問後，林麗華已坐在入口處等候，對兒子的疼愛都寫在臉上，「我叫他加油啦，出去都要靠自己了。」她無法跟著去美國照顧兒子的胃，只好叮嚀他要把大同電鍋帶上。

林維恩在小學3年級時轉學到龜山國小開啟棒球生涯，他說當年回家表態想打棒球時，「媽媽看我很愛動就說好，只是她提醒我，要打球就不要隨便說要退隊。」林維恩實現了跟母親的承諾，「剛去時只是覺得有點累，但很好玩，因為覺得什麼都很新奇，第1次接觸專業教練幫忙訓練。」

請繼續往下閱讀...

跟友人學來一手好廚藝的林麗華，不但讓林維恩的味蕾得到滿足，還連他的隊友都照顧到。林維恩就說，「我最喜歡她的滷肉飯，還有貢丸湯，我同學都吃過，像徐紹予、柯敬賢、陽念希...他們都說很好吃。」他還說母親沒有所謂的招牌菜，「其實每一道都很好吃。」

林維恩到美國就吃不到好料，透露最近已經在跟母親學一些炒菜、煮肉的基本技巧，「她叫我帶大同電鍋去，說煮滷肉飯也很方便，但其實她的滷肉有點難。」不過林維恩有一項連母親都認可的特殊技能，笑說：「我很會煮飯。」邊說還伸出食指說水量只要一根指頭，甚至讓林麗華佩服地說：「他煮飯真的很好吃，比我姊姊還會煮。」

（記者倪婉君）

更多請見：

18歲棒球思想家 林維恩旅美不是偶然

專訪林維恩》好學很愛問 問到伍祐城、林詔恩嫌煩

專訪林維恩》棒籃F1都有偶像 強大心理素質是公因數





不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法