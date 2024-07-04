專訪林維恩》好學很愛問 問到伍祐城、林詔恩嫌煩

伍祐城（資料照）

從剛進入平鎮青棒驚覺自己差別人這麼多，如今卻成為校史首位簽約金破百萬美元的旅外投手，林維恩的敢問和好學成為進步關鍵，他甚至剛開始就敢「介入」學長伍祐城和林詔恩，讓這對「伍林CP」都嫌煩。

林詔恩（資料照）

「那時候滿難過的，想說怎麼差別人那麼多，像陽念希、王彥恩都丟很好，我就想在這邊是不是沒機會。」林維恩剛進平鎮時只有175公分，最快球速還不到130公里，但他並沒有一直沮喪下去，高一後來參加鋁棒聯賽丟得不錯時，轉念又想：「是不是繼續留在這邊，因為訓練環境很完善，自己試試看可不可以更進步。」

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林維恩以總值135萬美元合約加盟運動家隊。（記者林正堃攝）

高一時，林維恩球速就從128進步到135公里，他除了不怕向總教練吳柏宏、投手教練羅健銘發問，也會跟兩位學長討教，「他們兩位晚上會夜訓、拉橡皮，我就去跟著。」

林維恩進高中前就知道林詔恩，「他的曲球很漂亮，控球也很好。」伍祐城的球速則很快，自己也接過一顆不知是卡特球還滑球的球種很厲害，「那時候因為我很愛問，他們都覺得我很煩！」

如今林維恩不但抽高到188公分，去年玉山盃測到最快球速148公里，目前則有93英里（約149.6公里）水準，他說：「我現在是均速變得比較好。」他擁有滑球、變速球和曲球等變化球種，也一直都有想學新的球種，像是指叉球，「今永昇太的就很厲害。」（記者倪婉君）

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