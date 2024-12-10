古林睿煬專訪》搭上餅哥的車 古林完成6年長征

古林睿煬即將旅日，他接受本報專訪時強調，如果沒有獅隊教頭林岳平的育成，就不會有現在的發展。（記者李惠洲攝）

■記者龔乃玠／專訪

古林睿煬加盟日本火腿鬥士，成為中職高中畢業出身選手首次旅外成功的案例，破除大物留台灣成旅外絕緣體的迷思。跨出中職一大步的他，回顧畢業後花6年才成功旅外，不知時間是長是短，但他知道沒有身邊貴人的助力和忍耐，不會有當上先行者的1天，「不是我偉大，這是整個球團、整個中職努力而來的成果。」

獅隊教頭林岳平（右）與古林睿煬師徒情同父子，對他即將展開旅日生涯感到驕傲又不捨。（記者李惠洲攝）

高中畢業中職球員 旅外先行者

「我有想過，如果不是餅哥，可能就不會像現在這樣。」古林睿煬如此道出第二父親、人生最大貴人林岳平對他的影響力。師徒6年深厚情誼，從往返醫院復健路上的「車中談話」建立信任感，而職棒初期因成長陣痛期的煎熬所落下的眼淚，古林說，「只有餅哥看過，所以他能理解我。」

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餅哥育成桌邊服務 有時多到煩

當獅隊在2018年選秀第1指名古林，便要林岳平轉任二軍投手教練，負責他的育成計畫。「真的是一對一教學，」古林回憶，「餅哥會陪我跑體能，我做什麼，他一定在旁邊，無時無刻關心我吃飽沒，有時關心到會覺得有點煩，太多了！」

剛進職棒的古林肩膀有傷，林岳平每天開車帶他去復健，在車上的談話是理解的起點，摸索子弟兵的個性、家庭背景甚至交友，古林也感受到餅哥似乎有先做調查，「車上那些聊天，不論話題是生活或技術，對我影響滿大的。餅哥跟其他教練不同的是，他想先了解你的個性，才知道要用什麼方式相處，你會比較容易聽得進去。」

古林睿煬成為中職高中畢業球員旅外第一人。（記者李惠洲攝）

有基本理解才有成功的技術調整，林岳平微調他在青棒受傷風險較高的投球姿勢時，古林形容是「把身體完全交給他」等級的全盤吸收；而古林在外追尋突破性重訓之餘，亦聽從林岳平要求他補強對投手很重要的胸肌、三頭肌和闊背肌。餅總說，這些訓練都是為了管控古林狀態，避免受大傷的可能。

甚至在2019年季中，古林催出最速151公里的火球，一度有機會上一軍初登板支援中繼，最終在林岳平溝通後作罷。古林說，「有人問我，那時沒上一軍會不會怎麼樣？完全不會，他這麼長時間帶我，我把心都交給他了，做的任何決定我都接受。」

師徒倆也並非沒有緊張時刻，2021年古林首度達陣百局，但策略問題導致保送偏多、局數拉不長，隔年變本加厲，6月19日對中信單局連投3次四壞被換下場，餅總問，「你剛剛在幹嘛？在怕嗎？連紅中都不會丟？」氣頭上的古林回嘴，「對啊，我就丟進不去。」一說完，古林就發現講錯話，正當可能吵起來的氛圍中，餅總沒再回應就走掉。

自嘲難搞曾頂嘴 師徒默契漸成熟

即便後續2人沒再聊過這次事件，古林知道餅總想表達的意思，「他希望我做出改變，投球不是只有2021、22年的那種模式，丟不進去沒關係，要用出局數去換分數，不是讓場面失控下去。」

餅總知道古林是個有理想的選手，當他遇上困難時，不會直接給解答，先讓他碰壁、面對問題後再等對方提問，這是因為希望子弟兵能走出自己的路，而非追隨別人的。面對經常自嘲難搞的古林，餅總發自父愛給予保護，但不限制個人的自我追尋，師徒兩人三腳踏上飛躍的2023年。

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