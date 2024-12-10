古林睿煬專訪》2023年開竅 得到再來一次的勇氣

古林睿煬在亞冠賽成功抗日，也被世界看見。（資料照）

■記者龔乃玠／專訪

對古林來說，2023年杭州亞運是個重要的轉捩點，林岳平從他對南韓、中國的4局投球，看出技術和心理都已經開竅，古林則窺見自己跟世界舞台的差距，認知到自己還差了什麼東西，更重要的是，從不熟悉的後援工作理解牛棚投手的辛勞，體認到王牌投手必須承擔局數拉長的責任。

該寫道歉表 亞運前以為中繼輕鬆

「在那之前，我以為中繼很輕鬆，一週投2-3場有這麼難嗎？」古林說，在亞運轉任中繼的緊張感，更能理解每個人的心情、壓力，「之前我投4至5局就下來，他們（牛棚）要接手，我會覺得這是你們的工作，想法有點很自私，但其實我只要把局數拉長，他們負擔就不會那麼大，大家更能做好自己的事情。」

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古林在2021年初嚐開幕戰先發，首度單季吃滿100局，但20場只有7場優質先發，當時的他總想著，「有什麼是球速彌補不了的嗎？保送又怎樣，三振下一個就好了。」這種投球法讓他在4、5局就耗盡體力，隨後開始失控，即便餅總和學長都曾勸說，但當年成績不錯，古林很難聽進去，「我有自己的解決方式，為何不能？」

古林睿煬感謝獅隊與聯盟給予養分，成為中職高中畢業球員旅外第一人。（記者李惠洲攝）

領略OK心法 亞冠賽推向世界舞台

本應更上層樓的2022年，開季後出現各種狀況，古林才明白箇中道理，加上下半季僅投2場就受傷報銷，獨自復健時花許多時間摸索，更打開求知慾，克服過去不敢問、怕尷尬的性格，2023年開始頻繁找上洋將交流，了解到好的先發不是每場都飆雙位數三振，而是把該吃的局數吃完，勝騎士就教他，「不管投得怎樣，你就先說你OK就對了。」

古林在2023年投出「開竅的1年」，包括季後挑戰賽被樂天KO的17天後，卻能在亞冠賽對日本隊繳出6.2局掉1分的成名之作，「我得到『再來一次』的勇氣，遇到困境時，不是在不同方向鑽牛角尖，而是直視問題去解決。」

2023年的2個國際賽，化作「世界の金孫」的基石，古林說，原本不敢想像自己能參加，一心只想著不要受傷就好，但餅哥早有安排，「他希望我在亞運被發現，並在亞冠賽把我推向世界舞台，透過比賽的方式告訴我，『你要把眼光放更遠了。』」

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