古林睿煬專訪》「丟再爛還是要你！」 火腿鐵了心許諾

古林睿煬學會和自己內心對話，以更成熟心態挑戰日本職棒。（記者李惠洲攝）

■記者龔乃玠／專訪

2024年開季猛 5月被自己壓垮

古林睿煬在亞冠賽威震東京巨蛋，2024年被視為旅外的最後一哩路，外界篤定他必能旅外的高度關注度，形成古林每場都繃緊神經的重壓，一度在5月搖搖欲墜，直到火腿球探主動拋出「丟再爛還是會想要你」的救贖金句，古林的靈魂枷鎖才被徹底解放，「我無敵了。」

古林的企圖心從春訓就能窺見，3月11日就傳出自辦熱身賽飆出158公里火球，看似已為生涯第2次開幕戰先發做好準備，其實是個緊張的開始，「很怕無法投出去年的成績，特別是知道丟得好就有機會出去。春訓我就想告訴大家，我就是這麼好，而且還能更好。」

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古林開季前3場無自責分，前4戰猛飆32K刷新土投最多紀錄，他逼自己維持高檔狀況，不容許一點閃失，卻也導致他準備每場先發都壓力山大，直到5月10日對樂天被重擊9安掉5分，餅總讓他跳過輪值，古林也自覺必須轉換想法，「隊上學長跟我說，別想旅外，想著要投到年底可加薪就好，有加薪代表有貢獻。」

火腿隊球探更是及時雨，那段期間剛好跟古林見面，跟他說，「我已經看到你的好（亞冠賽），不用特別展示什麼。我只想知道，你在不好時心態怎麼應對，就算丟再爛，我們還會想要你。」

投國慶引退賽 進入無敵模式

宛如去年季後挑戰賽爆炸後銜接亞冠賽的神奇轉折。低潮的古林被賦予投高國慶引退賽的任務，不但內心不安，加上流感侵襲，發燒症狀在賽事因雨延遲之際越來越不適，豁出去的他卻對中信繳出6局無失分好投，「這場的成就感很巨大，後面不管遇到什麼狀況，都有信心去面對。」

今年開花結果的球季，來自6年來努力的累積，還有身旁貴人的「忍受」，古林認為，對年輕選手來說，都需要有耐心去忍受低潮，「我剛好遇到好的教練、學長，都願意陪我走完這過程。一個選手要符合大家的期待，是需要很長的時間磨練而成。」

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