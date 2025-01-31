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不只出譯張嘴 職籃翻譯完勝ChatGPT

2025/01/31 05:30

TPBL夢想家翻譯陳逸（左）用不一樣的方式愛籃球，成為總教練皮爾曼（右）的得力助手。（記者廖耀東攝）TPBL夢想家翻譯陳逸（左）用不一樣的方式愛籃球，成為總教練皮爾曼（右）的得力助手。（記者廖耀東攝）

台灣職籃球隊近年多聘用外籍主帥，洋將更是重要戰力來源，翻譯成為球隊不可或缺的橋樑，《自由體育》揭開這份工作的日常，帶領讀者一窺箇中甘苦。

陳逸（夢想家提供）陳逸（夢想家提供）

【三聯盟選秀落榜生注定離不開籃球】

陳逸／TPBL福爾摩沙夢想家翻譯

記者盧養宣／專題報導

台灣籃球近年蓬勃發展，提供更多發揮的舞台，不過職業運動終究是殘酷的，曾參加台灣3個聯盟的選秀都榜上無名的福爾摩沙夢想家翻譯陳逸，現用不一樣的身份續為最愛的籃球努力。

台韓混血的陳逸因父親工作關係，出生三個月後就舉家搬到上海，高中畢業後，他因肩膀脫臼過5次，斷了美國大學籃球夢，進入喬治華盛頓大學主修運動管理。2020年陳逸因疫情返台遠距上課，因緣際會進入夢想家成為實習生，除與當時主場在彰化的團隊建立起革命情感，也時常與制服組成員切磋球技。

助理教練賴柏霖看見陳逸的潛力與熱情，鼓勵他參加職籃選秀、給自己一個機會，「講難聽一點就是手癢，還是想繼續打球，當時覺得能把最喜歡做的事情當職業是無比快樂的事情。」

回美國取得碩士學位、完成與母親的約定後，身高185公分的陳逸在2023年夏天一口氣參加PLG、T1、SBL三聯盟選秀，最後全數落榜，他坦言，難免失望，但很快便轉念，「我受過傷，能再有機會打球，不管有沒有上，都是多的。」

換個方式出賽

自建維基百科

陳逸重返夢想家當翻譯，除了在手機裡自建「維基百科」，詳列籃球的中英文術語對照，日常也必須協助洋將處理大小事，「像大B（高柏鎧），他去台北參加國家隊集訓的時候，隱形眼鏡沒了也是打給我。」

台灣多數球隊聘請外籍教練，本土球員若英文能力佳，能為翻譯省掉不少精力，陳逸說，「憑良心講，我的翻譯工作應該比其他球隊輕鬆很多，我們有簡浩，憲哥（張宗憲）、Jay（陳振傑）、小馬（馬建豪）都是留美的，輪替主力基本上英文都沒問題。」

阿吉進步最多

跟皮總最麻吉

進步最多的球員呢？陳逸點名控衛林俊吉，爆料過去朱利爾斯執教時期，有時候教練叫林俊吉時，他會沒反應。陳逸為林俊吉解釋，「因為我們都叫他『阿吉』，但教練那時候叫他社群上的名字『Luka』，所以他才會沒反應。」現任教頭皮爾曼不僅直接叫「阿吉」，陳逸透露，林俊吉現在已能自行與教練溝通，「應該聽得懂90%。」

陳逸是皮爾曼相處最密切的人，在他眼裡，這位來自澳洲的教頭性格溫和，不曾有欣喜若狂或極度憤怒的時刻，去年12月8日，夢想家在新莊球場以89：121不敵新北國王，皮爾曼因比出中指吞下技術犯規，事後遭開罰3萬台幣。陳逸說，那是他看過皮爾曼最生氣的一次，「可能身為教練站到場上就會想要保護球員。」

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