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不只出譯張嘴》洋將保母頻頻接招 E人差點豎白旗

2025/01/31 05:30

TPBL攻城獅翻譯謝尚霖（右）因「林來瘋」而愛上籃球，也給有志從事翻譯工作的後進實質建議。（記者廖耀東攝）TPBL攻城獅翻譯謝尚霖（右）因「林來瘋」而愛上籃球，也給有志從事翻譯工作的後進實質建議。（記者廖耀東攝）

台灣職籃球隊近年多聘用外籍主帥，洋將更是重要戰力來源，翻譯成為球隊不可或缺的橋樑，《自由體育》揭開這份工作的日常，帶領讀者一窺箇中甘苦。

謝尚霖（右二）是洋將在場上與場外倚賴的對象。（攻城獅提供）謝尚霖（右二）是洋將在場上與場外倚賴的對象。（攻城獅提供）

謝尚霖／TPBL新竹御嵿攻城獅翻譯

記者盧養宣／專題報導

新竹御嵿攻城獅翻譯謝尚霖用「洋將保姆」形容這份工作，除例行翻譯事務外，還需負責照顧他們的生活起居，他舉例，除平時需要幫洋將叫計程車，若公寓鑰匙不見、地板磁磚破裂等生活插曲，都必須由他聯絡處理。

24歲的謝尚霖畢業自文藻外語大學翻譯系，他喜歡與人互動，嚮往這份充滿變化、具挑戰性的工作。來到攻城獅確實必須不斷「接招」，2023年球隊首度安排主場贏球後關鍵球員登上「MVP舞台」，由於獲選者為艾夫伯，他也初次迎來在上千名球迷面前即席翻譯的經驗，至今回想起來仍覺緊張。

打理生活瑣事 大場面應接不暇

應付「大場面」成為謝尚霖的日常，攻城獅是年度最佳主場4連霸得主，行銷團隊點子層出不窮，本季TPBL主場開幕戰前，團隊突發奇想請霍立飛到清華大學發傳單，謝尚霖當然也必須陪同，208公分的霍立飛鶴立雞群，引起不小的騷動，讓謝尚霖招架不住，「我以為我很E（外向），但那天實在一下子太多人了。」

與謝尚霖關係最親近的洋將則是克拉，「他雖然外表看起來很冷酷，但私底下個性很好。」他常把握機會向這位擁有NBA資歷的美籍前鋒請益，聽對方分享NBA的訓練細節甚至是與湖人已故傳奇布萊恩的同隊經驗。

謝尚霖也在生涯第二個球季就深刻體會職業賽場的現實，他與前主帥密特羅維奇從對方擔任助理教練時建立革命情感，外人認為不好理解的塞爾維亞口音對朝夕相處的他而言不成問題，但本季攻城獅戰績陷入低谷後，「米蘭教練」也下台一鞠躬，謝尚霖透露，前往機場送機時，只能強顏歡笑道別，在教練通關後，才一個人在機場角落無聲啜泣。

英文好就行? 戳破翻譯夢幻泡泡

謝尚霖因林書豪在尼克隊時掀起的「林來瘋」愛上籃球，現在工作的球隊與兒時偶像同屬一個聯盟，但他戳破「夢幻工作」美好泡泡，表示若有志從事相關工作的學弟妹定要做足萬全準備，「很多人認為英文好就可以當翻譯，但翻譯除背景知識要足夠，賽場上瞬息萬變，抗壓性也要很強，加上兩邊的人不懂對方語言，情緒會同時都在你身上，察言觀色很重要。」

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