棒球是失敗的運動 李政達成就LLB無冕傳奇

龜山少棒去年征戰威廉波特少棒賽，總教練李政達（中，背對者）總會適時給小球員鼓勵，說出許多令球迷印象深刻的溫暖話語。（李政達提供）

記者羅志朋／專訪

龜山國小去年光榮返國，獲邀進總統府接受賴清德總統召見。（李政達提供）

執教龜山少棒22年

龜山國小去年拿下美國威廉波特少棒賽亞軍。（李政達提供）

4度打進威廉波特

李政達自2002年起執掌龜山少棒，4度帶隊征戰美國威廉波特少棒賽，拿到2亞1季佳績。（記者羅志朋攝）

55歲的李政達擔任桃園龜山國小棒球隊總教練逾20年，4度帶隊征戰美國威廉波特少棒賽（LLB世界少棒錦標賽），拿到2座亞軍和1座季軍，就是與冠軍絕緣，他淡淡地說，「我覺得老天一切的安排，都是最好的安排。」

去年龜山少棒先取得亞太區代表權前進威廉波特，再一路過關斬將與美東南區爭冠，前5局打完龜山仍領先1分，6局下兩出局一、二壘有人被米賽斯敲安打追平，被逼入延長賽，8局下美東南區再靠亞歷山大突襲短打進帳超前分贏球奪冠。

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去年是最聰明一屆

失冠遺憾更甚2009年

「很可惜，滿遺憾的！」李政達說，6局下就差1個出局數就能奪冠，投手邱唯喆那一球投得不差，剛好被米賽斯撈到形成不營養的安打，「比2009年宋文華亞軍那一屆還可惜，也許一輩子再也遇不到這麼好的機會了。」

即使與冠軍擦肩而過，不過李政達仍肯定子弟兵的表現，他強調，帶兵4度征戰威廉波特，當初評估去年能拿到國際組冠軍，晉級4強已算達到目標，畢竟這一批球員實力和體格並非最好的，卻是最聰明的一屆，學業成績好，靠打團體戰，向心力十足。

2009年李政達首次領軍前進威廉波特，靠宋文華和歐晉（瑪仕革斯‧俄霸律尼）大殺四方最終獲得亞軍，當時在全台掀起一股少棒熱潮，李政達說，擔任教練能把選手帶來威廉波特是一種榮耀，最令人感動的是當地華僑，每次有比賽他們開車來看球，足足開了4到6小時車程，還送餐給小朋友，非常用心。

只是冠軍戰龜山以3：6不敵美西區，李政達說，比賽前半段靠宋文華和歐晉「背靠背」全壘打取得3分領先，心裡想說應該穩了，後來二壘手失誤引發連鎖效應，其他球員也接連發生失誤造成單局失4分，後來沒能奪冠，歐晉流下不甘心的眼淚深植人心。

當時全場數萬名美國地主球迷加油助陣，令李政達永生難忘，他說，「連我們大人都覺得很震撼，何況是小孩子，要在這樣的加油聲浪下跟地主隊比賽，要有相當大的抗壓性，他們表現已經很棒了。」

李政達細數歷屆威廉波特戰局，包括2012年對上清宮幸太郎領軍的日本，打到延長賽第9局被對方第9棒轟出再見全壘打落敗，2023年是實力最整齊、勢在必得的一屆，還以10：0「扣倒」日本，結果4強戰對庫拉索，對方最好的投手都用掉了，但壘上有人都無法擊出安打慘遭完封，最終拿下季軍。

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