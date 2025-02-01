李政達專訪》超級球探眼 從小六就能窺見未來

李灝宇（取自官網）

記者羅志朋／專訪

林維恩（資料照）

李政達在基層棒球深耕30多年，培育出包括10名旅外選手在內的數十名職棒球員，桃李滿天下，他表示，龜山少棒出身的投手普遍內向不多話，包括宋家豪、潘文輝、陳志杰和林維恩，野手多半活潑外向又調皮，例如李灝宇、高宇杰和歐晉。

宋家豪（產經新聞提供）

李灝宇最皮 林維恩被校警發掘

李政達笑說，李灝宇小時候是「勁量電池」，到處跑來跑去，完全不用休息，有一次李灝宇跟哥哥李灝昇打球被丟到頭縫好幾針了，「我說這兩天不准練球，但一下課看到有個頭貼OK繃的小朋友在操場玩球，就叫過來罵，OK繃都快掉了，我就把它黏回去，告誡他下課不能再跑出來，結果講不聽，很愛玩。」

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李政達指出，他帶隊這麼多年，未來誰能否成為好手，到了小六大致就看得出來，像李灝宇反應很快，天生力量型的好手，一看就知道往後會不錯，宋家豪也是如此。

去年林維恩以破百萬美元簽約金加盟美職運動家，李政達透露，林維恩小時候去公園丟棒球，被龜山國中學校警衛叔叔發掘，後來加入龜山少棒，看他媽媽和阿姨的身材，覺得以後一定會長高，「小時候維恩很認真，但沒自信又內向，後來整個人活潑起來，現在太開朗啦，我覺得當一名投手這樣對是好事。」

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