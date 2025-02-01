李政達專訪》龜山從水泥地發跡 養成全國一級強隊

李政達帶領龜山少棒創造無數榮耀。（記者羅志朋攝）

記者羅志朋／專訪

經過李政達多年苦心經營，龜山少棒現在的訓練場地和設施都很完善。（記者羅志朋攝）

1969年金龍少棒勇奪威廉波特世界冠軍後不久李政達出生，兒時他常跟家人半夜守在電視機前收看威廉波特少棒賽，進而愛上棒球，少棒啟蒙是在羅東竹林國小，擔任投手兼一壘手，後來轉學到桃園國小，升上桃園國中由於學校沒有棒球隊，他改練標槍和400公尺。

龜山國小去年拿下美國威廉波特少棒賽亞軍。（李政達提供）

國中畢業李政達選擇就讀省立體專（現台體大）並加入棒球隊，在教練陳義煌建議下他考取專任棒球教練，1991年接任台北市福林少棒總教練，2002年再到新成立的龜山少棒當總教練至今。

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2001年李政達率福林少棒征戰小馬聯盟返國，開始思索是否該回到家鄉桃園教球，他表示，當時小孩子長大了，省體學長陳正博力邀他到龜山國小組棒球隊，「我到學校一看全都是籃球場和水泥地，完全沒有棒球場可以練球，學長說不用擔心他會處理，要我好好組隊即可。」

在校方全力支持和李政達努力下，龜山少棒躍居全國一級強隊，橫掃大小盃賽冠軍，15年內4度進軍威廉波特少棒賽，也有專屬訓練場地和設施。

耕耘基層逾30年 最感謝家人體諒

20多年來帶領龜山少棒打下無數榮耀，李政達感嘆，有得必有失，在基層教球逾30年，花很多時間在別人小孩子身上，陪伴自己小孩子時間會卻很少，另一半要非常體諒才行，他們是一張白紙，如何繪成一幅畫並不容易，要花很長一段時間，「一個班級考試可以排1到30名，但棒球隊不行，每一位小朋友都要想辦法教到好，其實每一位基層教練都很辛苦。」

去年底李政達參加2009年威廉波特亞軍成員李承杰的婚禮，讓他感嘆時光飛逝，「回想當初我還在罵他，現在已經結婚了，時間過得好快。」李政達說，棒球不可能打一輩子，也不可能都打進職棒，看到他們在各行各業有好的發展，有的當老闆，有的從事室內裝潢設計，月入近20萬，這是身為教練感到最欣慰的事。

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