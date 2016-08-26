羽球》最新世界排名 周天成、戴資穎分列男女單第7

〔體育中心／綜合報導〕世界羽球聯會（BWF）8月25日更新世界排名，里約奧運後排名稍有變動，不過最受矚目的男子單打則依然由馬來西亞球王李宗偉穩坐榜首。



李宗偉（左）仍高居男單第1，周天成（右）排名第7。（資料照，美聯社）

儘管在里約奧運男子單打決賽失利，大馬一哥李宗偉繼續高居第1，新科奧運金牌諶龍則緊追在後，兩人間的差距已經縮小。林丹繼續排名第3，丹麥雙雄安賽龍（Viktor Axelsen）與約根森（Jan O Jorgensen）分列4、5名。台灣選手方面，周天成排名第7、許仁豪排名第27、王子維排名第35、林祐賢排名第71。

戴資穎排名女單第7。（資料照，路透社）

女單排名方面，西班牙球后瑪琳（Carolina Marin）排名第1，中國選手李雪芮第2，日本選手奧原希望與中國選手王儀涵分列3、4名，台灣選手戴資穎排名第7。其他台灣選手方面，白馭珀排名第24、許雅晴排名第31、江美慧排名第75、陳曉歡排名第88。

蔡佳欣（左）、李勝木（右）。（資料照，美聯社）

男子雙打排名，南韓組合李龍大/柳延星排名第1，中國組合傅海峰/張楠上升2名，排名第2。另一對南韓組合金基正/金沙朗排名第3。台灣組合陳宏麟/王齊麟排名第17、李勝木/蔡佳欣排名第18、李洋/李哲輝排名第28、廖敏竣/曾敏豪排名第39。

接著是女子雙打，里約奧運拿下金牌的日本組合松友美佐紀/高橋禮華排名第1，中國組合于洋/唐淵渟排名第2。台灣組合謝沛蓁/吳玓蓉排名第32、白馭珀/許雅晴排名第36。

最後是混合雙打，中國選手張楠/趙芸蕾排名第1，南韓組合高成炫/金荷娜排名第2，里約奧運金牌的印尼組合阿瑪德/納西爾排名第3。台灣組合廖敏竣/陳曉歡排名第43、張課琦/張莘恬排名第53、林家佑/吳玓蓉排名第78、巫孝霖/謝沛蓁排名第84。