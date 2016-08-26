帶出上百職棒球員 台灣傳奇總教頭驚傳逝世

台灣傳奇總教頭陳保泉是國家級教練，帶過超過110名的職棒選手。（翻攝自陳保泉臉書）

〔記者邱芷柔／屏東報導〕台灣棒球界傳奇人物陳保泉，從民國82年開始擔任國訓隊總教頭，帶過的職棒選手超過110人，包括彭政閔、蔡仲南、牛隊前總教練胡長豪等都是他的門生，國訓隊解散後，擁有國家級教練資格的陳保泉，選擇回到母校屏東潮州光華國小、光春國中籌組球隊，拉拔棒球幼苗，今天上午陳保泉在家中猝死，一代傳奇隕落，讓聞訊的親友、子弟兵都相當悲痛。

敬業的陳保泉，自我要求相當高，返鄉籌組棒球隊不到5年，就拿下全國季軍，在地棒球隊也在他帶領下陸續在全國賽展露頭角，少子化的時代來臨，陳保泉面臨了招生壓力，幾天前還在臉書貼上招生訊息，不少曾經受教的學生、家長大力分享，沒想到在開學前夕，陳保泉因急性心肌梗塞意外猝死。

台灣傳奇總教頭陳保泉是國家級教練，帶過超過110名的職棒選手。（翻攝自陳保泉臉書）

家屬表示，上午7點左右，陳保泉泡完咖啡還沒喝，就在家中客廳突然倒地，家人發現後趕緊打電話由救護車送醫，但陳保泉到院後仍沒有生命跡象，意外來的突然，讓家人、好友都措手不及。

今年50歲的陳保泉在屏東出生，從政治作戰學校畢業後，民國82年開始擔任陸光棒球隊體育官兼任教練，歷任陸光棒球隊、國軍棒球隊、國訓棒球隊，民國92年國訓隊解散後，陳保泉選擇返鄉執教，民國94年成立了光華國小少棒隊，為了讓少棒選手能在家鄉追夢，民國96年又在光春國中成立青少棒。

陳保泉雖然嚴格，但行事作風備受球員與家長肯定，家長還特別致贈公仔給教練。（翻攝自陳保泉臉書）

家人說，陳保泉一生都以他熱衷的棒球運動為志業，教給孩子們的不僅是棒球技術，更多的是做人處世的道理與品格訓練，剛開始返鄉成立棒球隊時，常常自掏腰包倒貼練習、出賽費用，更用棒球運動拉了好多孩子走回正軌，雖然在訓練場上相當嚴格，但回家後總會向家人透露自己正在關心哪個孩子，標準的刀子口豆腐心嚴父角色。

臉書粉絲團「PingTung‧汗水的重量」月初還特別介紹了陳保泉對野球的態度與責任，陳保泉的球隊球衣相當特別，球員們胸前看不見校名，而是大大的「態度」兩字，因為陳保泉認為這一路走來都不容易，對他來說，紀律與態度比所有技巧都還重要。

一代傳奇逝世讓曾經受教的學生及家長都相當難過，有學生家長聞訊後還端著咖啡到靈堂，希望陪教練喝最後一杯咖啡，潮州在地學生聞訊後也一一趕到教練家，學生們不捨表示，不敢相信教練走得這麼突然，教練的教誨和精神會一直活在大家心中。

擁有國家級教練資格的陳保泉，在國訓隊解散後選擇返鄉執教，拉拔棒球幼苗。（翻攝自陳保泉臉書）