中職》21轟「鎧文障礙」 轟破統一獅隊史新紀錄
2016/08/27 22:38
〔記者石毓琪／綜合報導〕統一獅新秀鄭鎧文今晚獅猿戰再度開轟，本季21轟出爐，不但刷新自己締造的「鎧文障礙」，同時也是統一獅隊史第1700轟。
鄭鎧文8月19日棒打中信兄弟林克謙，以新人年19轟改寫中職歷史，24日又從義大黃勝雄手中敲出第20轟，不僅是第一位菜鳥球季20轟，也是本季第5人，追平1996年中職單季5人20轟紀錄。
今天獅猿戰，鄭鎧文接在敲出生涯首轟的郭峻偉之後開轟，21轟再刷新「鎧文障礙」，也助統一獅隊完成隊史1700全壘打（聯盟最高），此外，已是隊史第2位本土球員單季20轟的他，也有望打破前輩高國慶2011年22轟，登頂隊史本土球員單季最多轟紀錄。
鄭鎧文敲出本季21轟，同時也是統一隊史1700轟。（記者方賓照攝）
相關新聞
- 中職》進帳生涯首轟 郭峻偉要將紀念球送球迷
- 中職》靠媽媽「滴雞精」補身體 潘萣翔首轟獻媽媽
- 中職》一軍首安也是三壘打 潘彥廷生涯首戰2打點進帳
- 中職》DH先發 蘇智傑更專注於打擊
- 中職》逾一週未登板 陳禹勳練投當實戰
推薦新聞
-
中職》21轟「鎧文障礙」 轟破統一獅隊史新紀錄2016/08/27 22:38
-
NBA》遭爆嫉妒隊友大約 「牆哥」回嗆：錢不是全部2016/08/27 21:36
-
中職Live》天王山打擊戰 猛獅扳回一勝2016/08/27 21:20
-
日職》陽岱鋼連3戰安打 萊爾德滿貫砲逆轉勝2016/08/27 21:06
-
中職Live》伍鐸7局好投 兄弟擊退義大2016/08/27 20:45