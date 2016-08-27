中職》21轟「鎧文障礙」 轟破統一獅隊史新紀錄

〔記者石毓琪／綜合報導〕統一獅新秀鄭鎧文今晚獅猿戰再度開轟，本季21轟出爐，不但刷新自己締造的「鎧文障礙」，同時也是統一獅隊史第1700轟。

鄭鎧文8月19日棒打中信兄弟林克謙，以新人年19轟改寫中職歷史，24日又從義大黃勝雄手中敲出第20轟，不僅是第一位菜鳥球季20轟，也是本季第5人，追平1996年中職單季5人20轟紀錄。

今天獅猿戰，鄭鎧文接在敲出生涯首轟的郭峻偉之後開轟，21轟再刷新「鎧文障礙」，也助統一獅隊完成隊史1700全壘打（聯盟最高），此外，已是隊史第2位本土球員單季20轟的他，也有望打破前輩高國慶2011年22轟，登頂隊史本土球員單季最多轟紀錄。

鄭鎧文敲出本季21轟，同時也是統一隊史1700轟。（記者方賓照攝）