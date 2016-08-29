MLB》除了「老大」 小熊這號人物也不容小覷

〔體育中心／綜合報導〕今年的小熊隊被外界一致看好是世界大賽冠軍的熱門，全隊的OPS與總得分排行在全大聯盟名列第3，防禦率全大聯盟第1，82勝47敗，高達0.636的勝率更是傲視全聯盟，除了有強大的投手群外，他們更有一批令人期待，年輕的未來之星。

羅素近兩年都有10轟以上表現。（資料照，美聯社）

去年成為季後賽第5年輕的先發游擊手羅素（Addison Russell）就是一例，他在2014年小熊與運動家交易案中以薩瑪傑哈（Jeff Samardzija）換得，並在這兩年逐漸打出「頭號新秀」的實力。

梅登十分看好羅素的未來。（資料照，法新社）

「他有很好的打擊實力。」總教練梅登（Joe Maddon）表示，「他在打擊上越來越成熟，也慢慢找到屬於自己的好球帶。」

今年已繳出35轟的布萊恩。（資料照，歐新社）

明星賽後羅素的成績，8轟33分打點，OPS 0.807，在隊上打擊成績與「老大」布萊恩（Kris Bryant）的10轟24分打點同樣出色，另外全壘打產量相較去年增加了6支，打點更是多了30分，逐漸扛起小熊隊的中心打線。