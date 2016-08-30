NBA》加盟KD火力升級？勇士教練：他扛防守

杜蘭特。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今夏簽下杜蘭特（Kevin Durant）的勇士隊戰力笑傲全聯盟，球迷引頸期盼KD的到來會令火力再升級，但勇士教練團表示，主張讓杜蘭特打大前鋒，「我們期待他在防守上的貢獻！」

過去曾在雷霆與杜蘭特合作的勇士助教亞當斯（Ron Adams）提到，「上季KD與我們（勇士）對抗時，他展現了強大的防守，而且這樣的防守是非常穩定的，值得拭目以待。」

亞當斯繼續說，「杜蘭特對於籃框的保護做得很好，不只是傳統大前鋒抓籃板、固守油漆區的那種，而是靠著出色的活動力去蓋火鍋，然後打出反擊，基於這點，未來KD肯定會多打4號位置。」

上季勇士展現出色的防守體系，對陣勇士的球隊平均投籃命中率僅有43.5%，高居聯盟第三。亞當斯提到，杜蘭特居於大前鋒位置時，勢必會令勇士擅長的換防更為出色。

亞當斯對杜蘭特防守評價極高，「不管你把他放在什麼位置，他始終是全世界最強的前三名球員。」