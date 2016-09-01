NBA》歐尼爾上野外求生節目 龐大身軀也能埋身落葉堆 （影音）
2016/09/01 10:56
〔體育中心／綜合報導〕英國知名探險家葛瑞爾斯（Bear Grylls）靠著野外生存節目《荒野求生》紅透半邊天。最近他又與NBC電視台合作，推出一檔全新打造的野外求生實境秀節目《越野千里》（Running Wild vs Bear Grylls），每集邀請1位名人參與，完成野外生活48小時的任務。
歐尼爾把鹿胎盤吃下肚。（取自NBC）
《越野千里》第3季最新一集的特別來賓就是俠客歐尼爾（Shaquille O'neal）。節目中歐尼爾與葛瑞爾斯翻山越嶺，學習山地求生的本領。甚至為了體驗飢餓後好不容易找到的食物，把鹿的胎盤（placenta）吃下肚。雖然面露難色，但他還是完成挑戰。
歐尼爾與葛瑞爾斯把自己埋在落葉堆裡。（取自NBC）
此外，歐尼爾也學習如何生火，還有如何利用周遭的環境隱藏自己。只見歐尼爾和葛瑞爾斯把自己埋在厚厚的落葉堆裡，只露出2個頭，配合歐尼爾無辜的表情，看起來非常滑稽。歐尼爾表示：「也許會下雨，不過不要緊，樹葉可以防水，我在樹葉下面就可以躲雨了。」
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