中國信託女子公開賽 盧曉晴精采逆轉奪冠

盧曉晴（右）逆轉贏得中國信託女子公開賽冠軍，賽後從中國信託銀行副董事長陳國世手中接過冠軍盃。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／桃園報導〕台灣名將盧曉晴今天在中國信託女子公開賽，上演不可思議的逆轉秀，她在縮短為9洞的決賽，打出31桿，以總計169桿贏得冠軍。

中國信託女子公開賽最後1回合，今天上午遇上大雨，無法順利舉行，主辦單位等到中午之前，因為場地恢復不及，決定縮短為9洞決勝負，所有選手分組排在在東方球場後9洞同時出發。

出發時落後4桿的盧曉晴，開賽就在第10洞兩桿攻上果嶺，18呎下坡推桿剛好最後一圈球滾進洞裡，讓她打下老鷹，馬上追回兩桿落差。接著她又在第11、13、14洞都抓博蒂，前5洞就賺進5桿，逆轉超前。

同組的16歲泰國小將薩萊朋原本是領先者，決戰的9洞都沒抓到博蒂，最後1洞開球還左拉出界，雖然賽後她開心地為盧曉晴潑水慶祝，但回到會館還是忍不住掉下眼淚。

中國選手楊濤麗靠著第16和17洞連續博蒂，以總計171桿獲得第2名。另1名中國小將石昱婷以172桿排第3。台灣業餘好手侯羽桑則以178桿得到業餘第1。

盧曉晴奪下這座冠軍之後，今晚飛往日本北海道，為下週衛冕日本LPGA錦標賽冠軍做準備。

盧曉晴（中）逆轉贏得中國信託女子公開賽冠軍，同組的泰國小將薩萊朋上前潑水慶祝。（記者趙新天攝）