中職》防禦率終於降到個位數 彭識穎表現漸入佳境

中信兄弟中繼投手彭識穎。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕中信兄弟新人左投彭識穎表現漸入佳境，到今天賽前已經連續6場無失分，彭識穎開心表示：「防禦率終於降到個位數了！」

彭識穎是目前中信牛棚唯一的左投，本週中信前3場比賽，彭識穎連續登板，表現也沒有讓教練團失望，週四對統一獅中繼1局無失分，防禦率降到9.95，週五再對Lamigo桃猿1局無失分，防禦率再下修到9.64。

彭識穎表示，雖然9以上的防禦率還是偏高，但是從「最高峰」的13.50到現在的成績，代表自己的努力有了一些成果，要繼續把防禦率降低。

彭識穎同時也連續19場沒有投出過四壞球，彭識穎表示，季初肌力不足，也影響到控球，6月初受傷到二軍調整時，特別針對自己不足的部分加強，現在比較能夠投出自己想要的球，也能夠負擔連續出賽，有了今年的經驗，明年春訓會更知道該怎麼做準備，希望整季都有穩定的表現。