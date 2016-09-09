NBA》「狼王」下季打不打？ 再等3週就知道
2016/09/09 10:20
賈奈特（中）。（資料照，USA Today）
〔體育中心／綜合報導〕灰狼隊今夏仍舊在等待賈奈特（Kevin Garnett）的決定，40歲的賈奈特還沒宣布自己下季是否還要繼續打。灰狼隊總教練兼籃球事務部總裁希波鐸（Tom Thibodeau）日前告訴NBA官網，關於賈奈特的情況，只有球隊老闆泰勒（Glen Taylor）與賈奈特自己最清楚，討論也在他們兩人之中進行。
「賈奈特還沒告訴我，或通知我他會繼續回來打，又或許他不會回來了，」泰勒表示，「我只能猜我會在未來3週之內得到他最後的答案。」
2015-16年球季，賈奈特由於膝蓋疼痛只打了38場比賽，平均上場14.6分鐘，可以得到3.2分、3.9個籃板，並送出1.6次助攻。
相關新聞
- NBA》林書豪2K遊戲造型曝光 「仙道頭」變帥了
- NBA》記者會遲到遭鯊魚調侃 艾佛森受訪淚崩謝恩師（影音）
- NBA》愛神今過28歲生日 詹皇獻唱祝福（影音）
- NBA》七六人禁區爆滿 想交易掉他們其中一人
- NBA》經驗傳承？ 七六人與老將「名牌」再續約1年
推薦新聞
-
NBA》再談魏德離開熱火 萊利：唯一的遺憾2016/09/09 12:49
-
來台出賽就是強！「刺青辣妹」連克大小威 成史上第四人2016/09/09 12:25
-
前奧會主席蔡辰威 要求全台單項協會理事長都下台2016/09/09 11:34
-
MLB》曾沒收完全比賽 喬伊斯又出現誤判（影音）2016/09/09 11:33
-
MLB》皇家牛棚最貴投手 本季砸鍋最多次2016/09/09 09:27