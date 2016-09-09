NBA》「狼王」下季打不打？ 再等3週就知道

賈奈特（中）。（資料照，USA Today）

〔體育中心／綜合報導〕灰狼隊今夏仍舊在等待賈奈特（Kevin Garnett）的決定，40歲的賈奈特還沒宣布自己下季是否還要繼續打。灰狼隊總教練兼籃球事務部總裁希波鐸（Tom Thibodeau）日前告訴NBA官網，關於賈奈特的情況，只有球隊老闆泰勒（Glen Taylor）與賈奈特自己最清楚，討論也在他們兩人之中進行。

「賈奈特還沒告訴我，或通知我他會繼續回來打，又或許他不會回來了，」泰勒表示，「我只能猜我會在未來3週之內得到他最後的答案。」

2015-16年球季，賈奈特由於膝蓋疼痛只打了38場比賽，平均上場14.6分鐘，可以得到3.2分、3.9個籃板，並送出1.6次助攻。