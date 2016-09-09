棒球》女子世錦賽台灣苦吞2連敗 明戰加拿大拚晉級
2016/09/09 17:20
（影片：台灣策動5-4-3雙殺，化解失分危機）
〔記者石毓琪／綜合報導〕第七屆世界女子棒球錦標賽進入六強複賽，首戰台灣隊5局提前扣倒南韓開胡，不料昨天打線熄火不敵日本，今天對委內瑞拉也僅敲出4支零星安打，0：2苦吞二連敗，也讓明戰加拿大成最後晉冠機會。
受限於先發投手庫瑪娜（CUMANA Giddelys Josefina）封鎖，台灣隊此戰守備上演多次美技，但攻勢難展開，被庫瑪納7局88球完封；委內瑞拉雖一共留下7個殘壘，但在4上、6上各添1分，2：0擊敗台灣。
台灣在2連敗後，目前和委內瑞拉同為2勝2敗，稍早加拿大9：0擊敗南韓取得3勝，明日台加戰是台灣晉級冠軍賽最後希望，台灣若順利取勝，還有機會在比得失分率下晉決賽。
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