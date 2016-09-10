中職》楊岱均賽前「特守」 先發一壘手卻因雨延賽
2016/09/10 19:08
猿隊守備教練蔡昱詳賽前一對一特訓楊岱均守備。（記者郭羿婕攝）
〔記者郭羿婕／台中報導〕Lamigo桃猿今晚出戰中信兄弟，新秀楊岱均獲得先發機會，首度在一軍擔任先發一壘手、打第七棒，因而在賽前被特訓操得滿身大汗。
賽前隊友已全部回到休息室，楊岱均仍在場上接受守備教練蔡昱詳一對一特訓，不斷傳接球練守備基本功，一直練到將近下午5點40分，他說：「在二軍也練很多，以前沒練那麼細，剛進來就多學，別害怕失敗，大膽去做才會成長。」
楊岱均在二軍都以一壘為主，一軍是首度擔任先發一壘手，目前只在一軍出賽7場，難免不好調整比賽節奏，但他也會多請教林泓育、陳金鋒、陳俊秀等前輩的經驗，收穫不少，他說，每個守備位置都不簡單，還要繼續努力。
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