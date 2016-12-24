嚐過日本獨盟的苦 陳品捷：球褲自己縫、吃飯沒有肉

陳品捷今參與南英OB賽。（記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕遭道奇小聯盟釋出後，陳品捷7月赴日本獨立聯盟打球，已於日前返台，他今天出席母校南英OB賽時聊到獨盟球員的辛苦，「看他們吃飯真的很可憐，都沒有肉，然後拿球隊給的烏龍茶泡飯。」

25歲的陳品捷將在1月3日向台灣隊經典賽報到，「如果有入選（最終名單），就會盡全力去拚。」和日本獨立聯盟德島藍短襪隊還有半年合約，「球隊說如果我有打經典賽，就等打完再回去報到。」

陳品捷的旅日球季將在明年6月結束，他說如果有日職球隊網羅就去，如果沒有的話，他可能會返台參加中職選秀。

只是到日本走了一遭後，陳品捷深刻體會到獨立聯盟球員的辛苦，「比美國小聯盟更苦，不但球具要自己打理，球褲破了，就發白布讓你們回家自己縫，不會發新的給你。」

「看他們吃飯真的很可憐，沒有肉。」陳品捷描述隊友拿球隊給的烏龍茶泡飯，不然就是吃一大堆麵。也因如此，陳品捷在日本從80瘦到75公斤，回台後回到79公斤，「我還在努力，要趕快儲備一下，不然回去又要累了。」

陳品捷和張泰山是隊友，放假時會去賢拜家搭伙，「靜宜姐（泰山妻子）會煮飯給我們吃，這樣對我來說，就算大餐了。」陳品捷說有些隊友去兩年瘦了20公斤，從88公斤銳減至68公斤。

陳品捷今參與南英OB賽。（記者黃志源攝）