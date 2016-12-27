NBA》佛伊絕殺黃蜂 林書豪發文道謝

林書豪因傷提前退場。（USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕籃網今天靠著老將佛伊（Randy Foye）投進壓哨三分球逆轉擊敗黃蜂，賽後因傷提前退場的林書豪發文向隊友祝賀，感謝他率領球隊獲勝。

林書豪發文表示，「為球隊感到驕傲，佛伊你所展現的老將價值讓大家都尊敬，了不起的朋友，感謝你的禱告。」

林書豪今天攻下17分、4助攻，卻在第3節因大腿拉傷提前退場治療，佛伊雖然投進關鍵三分球當英雄，但他賽後不居功，表示這場比賽是大家是為林書豪拿下的勝利。