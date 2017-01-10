成棒》范孟傑代打建功 台電延長賽克崇越

台電於九局敲出關鍵追平分安打，隊友興奮地高舉歡呼手勢。（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台中報導〕台電和崇越隼鷹鏖戰到延長賽PK戰，台電范孟傑代打打下致勝的2分，以4:2擊敗崇越，將在台灣成棒經典賽4強戰對決台灣體大，台體今天以7:6險勝桃園航空城。

崇越王牌投手鄭文豪第4局上場後援，多次化解失分危機，守住2:1的領先，卻在9局上2出局三壘有人時，被蕭帛庭打出昨天6打數的唯一安打而追平比數。

台電打者蕭帛庭雖單場三失誤，卻在九局敲出關鍵追平分安打，將戰線延長至第十局。（記者廖耀東攝）

9局下崇越原本有用安打說再見的機會，蔡岱霖在一、二壘有人時擊出左外野安打，二壘上的邱珈麒搶攻本壘，被左外野手林柱長傳狙殺出局，崇越認為台電捕手吳桀睿阻擋到跑者路線，提出挑戰判決，但裁判看過重播後維持原判，使得比賽進入延長。

10局上台電觸擊造成崇越投手王鴻程失誤，台電無人出局攻佔滿壘，王鴻程雖然連續解決兩名打者，卻被范孟傑安打連失2分。

10局下崇越觸擊把跑者送上二、三壘，寄望昨天打出3安打的姜建銘能夠適時一擊，但是姜建銘被台電後援投手王宗豪三振，王宗豪最後也以再見三振結束比賽，投2局拿下勝投。

台電打者范孟傑上場代打，敲出超前分。（記者廖耀東攝）

台電後援投手王宗豪成功守下勝利。（記者廖耀東攝）