HBL男子組八強將出爐 今日轉播與賽事預告

各位讀者早安，假期的最後一天，就用滿滿的籃球賽事度過吧！

精彩的HBL高中籃球聯賽今將來到複賽最高潮，6支球隊進行外卡戰，爭取最後2張八強門票，究竟誰會淚灑高雄巨蛋，而誰又能笑著離開球場，將牽動你我神經，千萬不要錯過自由體育的第一手報導。

SBL賽事，裕隆昨擊敗台啤後，戰績躍升聯盟第2，今將休兵一天，轉隊至台銀的李恩也將正面對決前東家勇士，能否幫助台銀終止八連敗將是比賽一大看點，另外暫居聯盟龍頭的達欣將卯上B.戴維斯坐鎮的台啤，B.戴維斯能否抵擋布拉的肆虐，將是能否獲勝的關鍵。

NBA例行賽

07:00 馬刺 VS. 太陽（緯來體育）

09:00 七六人 VS. 巫師

09:30 D-Live 湖人 VS. 快艇（緯來體育）

10:00 魔術 VS. 爵士

HBL男子組複賽

12:00 外卡一 東泰高中 VS. 光復高中（FOX體育二、三台）

13:40 外卡二 強恕高中 VS. 后綜高中（FOX體育二、三台）

16:30 外卡三 青年高中 VS. 外卡一勝（FOX體育二、三台）

18:10 外卡四 外卡二勝 VS. 東山高中（FOX體育二、三台）

SBL例行賽

15:00 達欣 VS. 台啤（緯來體育、緯來精采、愛爾達育樂）

17:00 勇士 VS. 台銀（緯來體育、緯來精采、愛爾達育樂）

19:00 璞園 VS. 金酒（緯來體育、緯來精采、愛爾達育樂）