SBL》跟布拉培養默契 紅隊從打手機遊戲開始（影音）
2017/01/17 16:57
明星紅練球。（記者林正堃攝）
〔記者卓佳萍／板橋報導〕明星紅隊一字排開陣容高大，由「印度姚明」布拉領軍，達欣隊友呂濟而、施顏宗、張智峰也在同隊，後衛呂濟而透露，他跟布拉感情最近變得不錯，都是因為玩「手機遊戲」，也趁機培養默契，希望在球場傳出好球。
布拉打球之餘熱愛電玩，從寶可夢、PS4到手機遊戲，呂濟而透露，布拉練完球還會主動提醒他，要記得準時上線，是一款類似LOL的連線遊戲。
紅隊今天練球，施顏宗、張智峰缺席，但張智峰也不忘加入手機遊戲連線，呂濟而表示，球隊大約有八成的人都在玩，也可以跟別隊促進感情。
明星紅隊呂濟而。（記者林正堃攝）
明星紅隊要灌爆白隊。（記者林正堃攝）
身為陣中後衛，呂濟而希望可以傳出好球，跟隊友搭配，讓球迷欣賞一場好的球賽，看得舒服。
紅隊陣容幾乎是長人陣，大前鋒周伯勳則可能退而打控球後衛，他搞笑地說：「不然盧比歐的稱號哪來的，我鋪梗鋪很久了。」他的IG帳號就是使用灰狼後衛盧比歐的拼音。
對於布拉成為隊友，周伯勳表示，終於可以不用再被他蓋火鍋了。
明星紅練球。（記者林正堃攝）
明星紅隊朱億宗、呂奇旻、周伯勳。（記者林正堃攝）
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