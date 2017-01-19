NBA》勇士中鋒好兇狠 往魏少臉部「肘擊」...（影音）
2017/01/19 14:53
〔體育中心／綜合報導〕雷霆今到客場面對勇士，終場以100：121輸球。比賽中，「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）在進行檔拆時，遭勇士中鋒帕丘利亞（Zaza Pachulia）「肘擊」倒地。
這場比賽第二節讀秒階段，魏斯布魯克在進行檔拆時，被後面補防的帕丘利亞用「肘擊」往臉部打，魏斯布魯克當場倒下，不過沒多久就站起來。裁判檢視畫面後，判帕丘利亞惡性犯規。
魏斯布魯克全場23投8中，拿下27分、15籃板、13助攻的大三元成績，但另有10次的失誤。
魏斯布魯克。（法新社）
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