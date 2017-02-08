NBA》全能數據時代來臨 盤點5大奇特大三元

〔體育中心／綜合報導〕本季頻頻有球員繳出大三元，光魏斯布魯克（Russell Westbrook）和哈登（James Harden），兩人就分別佔了25次和14次。本季目前共64次大三元，非常有機會超越1988-89年單季78次的紀錄。美國網站《Sports Illustrated》也盤點史上5大奇特大三元。

1.最速大三元

雷霆魏斯布魯克在2016年對上湖人的比賽中曾在18分鐘內就拿下大三元，13分10籃板14助攻的成績，僅靠上半場就完成是史上最快。

2.壓哨大三元

巴通（Nicolas Batum）2013年效力拓荒者時期，和馬刺一戰拿下11分12籃板11助攻，巴通原本只得8分，一直到比賽結束時投進大號壓哨三分才剛好以11分拿下大三元。

3.一球大三元

爵士伊頓（Mark Eaton）在1985年對上拓荒者的比賽中，12投1中、全場僅命中一球，但在罰球線上拿下了10分，最終以12分20籃板14火鍋拿下大三元。

4.最狂大三元

76人時期張伯倫（Wilt Chamberlain）於1968年對上活塞時，攻下22分25籃板21助攻的鬼神數據，可以說是最恐怖的大三元。

5.「硬要」大三元

魔術鮑伊（Anthony Bowie）在1996年和活塞一役，繳出20分9籃板9助攻。終場2.7秒他抓下一個籃板後，不顧球隊大幅領先，喊暫停部屬最後一次進攻好讓他賺取助攻。鮑伊雖然成功得到大三元，但他的行為也受到大家厭惡。