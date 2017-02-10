網球》補助很多？ 謝淑薇：比業餘選手還差

謝淑薇。（資料照，記者簡榮豐攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣網球好手謝淑薇日前在臉書粉絲頁公開帳戶，砲轟網協及教育部體育署，強調自己根本沒拿到官方所稱的「五千萬補助款」，今天凌晨他再度於臉書發文吐苦水，並表示已經忍無可忍，「如果可以，我也不想發這些骯髒東西」。

謝淑薇在內文中提到，先前參與奧運，遭奧委會拍桌怒罵，她也因為報導導致名譽受損，備受委屈。而補助的部分，謝淑薇強調，「十年用了國家不到十個月的補助，其它自己貼補」，甚至他一年所拿到的補助，比業餘選手還差，這些錢都不夠請防護員，也不夠支付教練開銷，「到底是要貪什麼？」謝淑薇也認為，以他過去參加國際賽的成績，「國家真是賺到了」，一吐多年來累積的怨氣。

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