網球》謝淑薇被調查局調查？臉書發不自殺聲明

謝淑薇。（資料照，記者簡榮豐攝）

〔體育中心／綜合報導〕網球選手謝淑薇再度開砲，凌晨先在臉書粉絲頁公開帳戶明細，並對教育部體育署和網協之前所說的巨額補助提出質疑，稍早又在臉書發文，他放了張在調查局門口所拍的照片，並提出「不自殺聲明」。

謝淑薇在內文表示，「自己身體健康，沒有想死的念頭，雖然有時候會抱怨也經歷許多負面的事情，但沒有什麼怨恨的思緒。」最後還不忘提到，自己有買三家保險，醫療與死亡都有，但並未說明前往調查局的原因是什麼。

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