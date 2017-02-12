足球》C羅分身乏術 拍廣告有御用替身
2017/02/12 18:26
〔體育中心／綜合報導〕皇家馬德里的葡萄牙球星C羅（Cristiano Ronaldo）在全世界人氣非常高，同時也接下不少廣告代言合作。由於比賽繁多，沒時間滿足廣告商的時候，C羅的經紀團隊就會請御用替身代勞。這位「假C羅」拍過很多支廣告，因為C羅實在是太忙了。
這位御用替身真實身份是達維拉（Diego Dávila），出生於西班牙馬德里，身份是模特兒、籃球教練，他必須花時間保持出色體型，當C羅沒時間拍廣告時，達維拉就必須完成這項工作。達維拉戴上墨鏡時，看起來更像C羅本人，而他也常在Instagram發表自己跟C羅的合照。
達維拉。（取自Instagram）
C羅（左）、達維拉（右）。（取自Instagram）
相關新聞
- 足球》黑粉狂轟猛炸 C羅霸氣回嗆
- 足球》大獎拿不完 C羅獲選「世界足球先生」
- 足球》C羅2016年超瘋狂！橫掃足壇這10座大獎
- 足球》足壇年終最大獎 C羅第3度抱走年度最佳球員
- 足球》贏得2座冠軍盃 C羅獲頒個人第4座金球獎
推薦新聞
-
亞洲門戶交流賽》小將壓不住羅德火力 林柏佑沉穩唯一無失分2017/02/12 19:58
-
NBA》兒子被狂噓 杜蘭特母親：非常受傷2017/02/12 18:46
-
SBL》蘇翊傑千次助攻史上第四 但最速紀錄破功2017/02/12 18:29
-
NBA》滿意25歲搖擺人 詹皇：希望會是長期的關係2017/02/12 18:01
-
日職》拚「打者大谷」打開幕戰 右腳傷勢不開刀2017/02/12 17:54