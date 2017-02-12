足球》C羅分身乏術 拍廣告有御用替身

〔體育中心／綜合報導〕皇家馬德里的葡萄牙球星C羅（Cristiano Ronaldo）在全世界人氣非常高，同時也接下不少廣告代言合作。由於比賽繁多，沒時間滿足廣告商的時候，C羅的經紀團隊就會請御用替身代勞。這位「假C羅」拍過很多支廣告，因為C羅實在是太忙了。

這位御用替身真實身份是達維拉（Diego Dávila），出生於西班牙馬德里，身份是模特兒、籃球教練，他必須花時間保持出色體型，當C羅沒時間拍廣告時，達維拉就必須完成這項工作。達維拉戴上墨鏡時，看起來更像C羅本人，而他也常在Instagram發表自己跟C羅的合照。

達維拉。（取自Instagram）

C羅（左）、達維拉（右）。（取自Instagram）