羽球》盧敬堯、楊博涵組合惜敗中國好手 奪男雙亞軍

灣男子羽球好手盧敬堯（右）與楊博涵（左）組合12日不敵中國大陸選手，獲得泰國大師賽男子雙打亞軍。（中央社）



〔體育中心／綜合報導〕總獎金12萬美元（約新台幣374萬元）的絲蕊瓦娜瓦莉公主泰國大師賽（Princess Sirivannavari Thailand Masters），台灣羽球好手盧敬堯與楊博涵的組合殺進決賽，今（12日）不敵中國組合黃凱祥與王懿，仍獲得雙打亞軍。

盧敬堯與楊博涵昨以以21：16、21：17，直落二擊敗印尼選手安格里亞萬（Berry Angriawan）和哈迪揚托（Hardianto Hardianto）的組合。

不過今天碰上中國組合黃凱祥與王懿，盧敬堯與楊博涵力戰三盤，最後以19：21，23：21，16：21輸球，無緣金盃。