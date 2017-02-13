NBA》愛太痛！洛夫轉隊後首次明星賽恐泡湯
2017/02/13 08:18
「愛神」洛夫將缺陣對前東家灰狼的比賽。（資料照，美聯社）
〔記者石毓琪／綜合報導〕2014年從灰狼東進騎士的「愛神」洛夫（Kevin Love），確定因左膝不適將缺陣台灣時間15日（三）對前東家的比賽，轉隊後的首次明星賽也可能因此缺席。
騎士昨於主場輕取來訪的金塊，洛夫上場34分鐘拿下16分9籃板5助攻，然而卻在比賽中感到左膝不舒服，今天再度接受核磁共振檢查，球團雖尚未對外公開他的狀況，但洛夫被評估將進行治療，不僅騎士已宣布他將缺席週三對灰狼的比賽，週四對溜馬一戰、甚至轉戰騎士後的首次明星賽也可能因此泡湯。
相關新聞
- NBA》兒子被狂噓 杜蘭特母親：非常受傷
- NBA》滿意25歲搖擺人 詹皇：希望會是長期的關係
- NBA》多次碰酒、沾毒 前球星法蘭西斯傳離婚
- NBA》費城媒體爆料 七六人打算交易歐卡佛
- NBA》卓吉奇30分無用 76人打破熱火13連勝
推薦新聞
-
NBA》修督欸丟！杜蘭特吃晚餐時竟巧遇魏少2017/02/13 10:02
-
MLB》瘦身拒當薪水小偷 功夫熊貓拚紅襪先發三壘2017/02/13 09:35
-
NBA》愛太痛！洛夫轉隊後首次明星賽恐泡湯2017/02/13 08:18
-
MLB》光芒撿便宜！簽洋基163公里棄將2017/02/13 07:51
-
回雷霆被噓爆 杜蘭特美技K回去2017/02/13 06:00