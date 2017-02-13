NBA》愛太痛！洛夫轉隊後首次明星賽恐泡湯

「愛神」洛夫將缺陣對前東家灰狼的比賽。（資料照，美聯社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕2014年從灰狼東進騎士的「愛神」洛夫（Kevin Love），確定因左膝不適將缺陣台灣時間15日（三）對前東家的比賽，轉隊後的首次明星賽也可能因此缺席。

騎士昨於主場輕取來訪的金塊，洛夫上場34分鐘拿下16分9籃板5助攻，然而卻在比賽中感到左膝不舒服，今天再度接受核磁共振檢查，球團雖尚未對外公開他的狀況，但洛夫被評估將進行治療，不僅騎士已宣布他將缺席週三對灰狼的比賽，週四對溜馬一戰、甚至轉戰騎士後的首次明星賽也可能因此泡湯。