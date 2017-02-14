經典賽》委內瑞拉戰力再升級！ 遊騎兵歐多確定入陣

〔體育中心／綜合報導〕被美媒點名可能成為經典賽黑馬的委內瑞拉再添一名生力軍，遊騎兵球團今宣布，二壘手歐多（Rougned Odor）已被放進委內瑞拉國家隊名單，將代表祖國出征經典賽。

委內瑞拉本屆戰力充沛，太空人艾圖維（Jose Altuve）、老虎卡布雷拉（Miguel Cabrera ）及V.馬丁尼茲（Victor Martinez）等多位大聯盟球星皆名列陣中，歐多的加入讓整體戰力更顯星光熠熠。

23歲的歐多上季打出生涯最佳表現，全壘打產量暴增到33轟，164安、88打點和2成71打擊率皆寫下個人新高。這將是歐多首次參加經典賽，而包括歐多在內，遊騎兵目前共有10位球員確定出征這項棒球盛事。

歐多將披上祖國戰袍出征經典賽。（資料照，美聯社）