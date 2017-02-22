MLB》美媒評2017年十大爛約 亞洲球員高居第3

秋信守的合約被評為全大聯盟第三爛。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕每年球季開打前，ESPN都會評比大聯盟十大爛約，今天再度推出2017年最新排名，最爛合約前3名分別是天使普侯斯（Albert Pujols）、老虎卡布雷拉（Miguel Cabrera）與遊騎兵秋信守。

ESPN這份排名未必是表現最差球員，而是根據棒球預測系統「ZiPS」推算球隊花多少錢買到每個勝利數，然後球員在剩餘合約能夠貢獻多少勝場數，彼此間的落差算出合約價值。

普侯斯去年固然轟出31發全壘打，勝利貢獻值（WAR）卻是生涯新低（1.4），由於合約還剩下5年1.4億美元，「ZiPS」推估就算偶有佳作，天使還是會少拿15勝，當選全大聯盟最爛約。

卡布雷拉（Miguel Cabrera）去年是美聯前10名的打者，但即將34歲的他才要邁向8年2.48億美元的第2年，胖卡布將難以抵擋歲月的力量，很難繳出符合超高身價的成績，預估老虎會少拿10勝，因而變成第二爛約。

秋信守是十大爛約中唯一的亞洲人，與遊騎兵的7年1.3億的前三年表現差強人意，「ZiPS」預測秋信守本季只能有1.2的勝利貢獻值，對照還有8200萬的剩餘合約要走，遊騎兵會賠掉8.2勝，全大聯盟第三爛約。

其他排名：

第四名

Homer Bailey 紅人：-7.7勝

完整合約：6年1.05億

剩餘合約：6800萬

第五名

Pablo Sandoval 紅襪：-7.2勝

完整合約：5年9500萬

剩餘合約：6100萬

第六名

David Wright 大都會：-7.1勝

完整合約：8年1.38億

剩餘合約：7750萬

第七名

Zack Greinke 響尾蛇：-6.6勝

完整合約：6年2億650萬

剩餘合約：1億8250萬

第八名

Matt Kemp 勇士：-6.6勝

完整合約：8年1.6億

剩餘合約：5400萬

第九名

Ryan Zimmerman 國民：-6.5勝

完整合約：6年1億

剩餘合約：5800萬

第十名

Jason Heyward 小熊：-5.4勝

完整合約：8年1.84億

剩餘合約：1.69億