MLB》美媒評2017年十大爛約 亞洲球員高居第3
秋信守的合約被評為全大聯盟第三爛。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕每年球季開打前，ESPN都會評比大聯盟十大爛約，今天再度推出2017年最新排名，最爛合約前3名分別是天使普侯斯（Albert Pujols）、老虎卡布雷拉（Miguel Cabrera）與遊騎兵秋信守。
ESPN這份排名未必是表現最差球員，而是根據棒球預測系統「ZiPS」推算球隊花多少錢買到每個勝利數，然後球員在剩餘合約能夠貢獻多少勝場數，彼此間的落差算出合約價值。
普侯斯去年固然轟出31發全壘打，勝利貢獻值（WAR）卻是生涯新低（1.4），由於合約還剩下5年1.4億美元，「ZiPS」推估就算偶有佳作，天使還是會少拿15勝，當選全大聯盟最爛約。
卡布雷拉（Miguel Cabrera）去年是美聯前10名的打者，但即將34歲的他才要邁向8年2.48億美元的第2年，胖卡布將難以抵擋歲月的力量，很難繳出符合超高身價的成績，預估老虎會少拿10勝，因而變成第二爛約。
秋信守是十大爛約中唯一的亞洲人，與遊騎兵的7年1.3億的前三年表現差強人意，「ZiPS」預測秋信守本季只能有1.2的勝利貢獻值，對照還有8200萬的剩餘合約要走，遊騎兵會賠掉8.2勝，全大聯盟第三爛約。
其他排名：
第四名
Homer Bailey 紅人：-7.7勝
完整合約：6年1.05億
剩餘合約：6800萬
第五名
Pablo Sandoval 紅襪：-7.2勝
完整合約：5年9500萬
剩餘合約：6100萬
第六名
David Wright 大都會：-7.1勝
完整合約：8年1.38億
剩餘合約：7750萬
第七名
Zack Greinke 響尾蛇：-6.6勝
完整合約：6年2億650萬
剩餘合約：1億8250萬
第八名
Matt Kemp 勇士：-6.6勝
完整合約：8年1.6億
剩餘合約：5400萬
第九名
Ryan Zimmerman 國民：-6.5勝
完整合約：6年1億
剩餘合約：5800萬
第十名
Jason Heyward 小熊：-5.4勝
完整合約：8年1.84億
剩餘合約：1.69億
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