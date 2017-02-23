NBA》交易大限將至 里拉德：找不到交易我的理由

里拉德。（法新社）





〔體育中心／綜合報導〕明星周結束後，拓荒者在今天恢復練習，並準備明日與魔術的比賽。而面對即將到來的交易大限，拓荒者當家球星里拉德（Damian Lillard）表示，不太擔心球隊會交易他。

對於前幾天國王將卡森斯交易至鵜鶘一事，里拉德感觸良多，「這就是生意，你永遠不知道會發生什麼，像卡森斯這種層級的球員也會被交易，所以這永遠無法預料。」

拓荒者在明星賽前就將隊上中鋒小普朗利（Mason Plumlee）交易至金塊，並換來長人諾基奇（Jusuf Nurkic）。而先前也曾傳出拓荒者正在尋求各隊對里拉德的報價，但里拉德認為球隊沒有理由交易他。

「我有聽到關於我的傳言，這蠻令人訝異的，但就生意方面來看，我並不驚訝。這或許只是個謠言，如果這是真的，那我會很沮喪，畢竟我真的在波特蘭付出很多，我想要待在這。而且根據歷史，很難吸引明星球員到波特蘭，而我只有26歲，我已經在這投入很多心力，而且我很願意留在這兒，所以我找不到球隊要交易我的理由。」